Tesla привлечет еще $1,15 млрд

Производитель электромобилей Tesla решил привлечь еще $1,15 миллиарда, чтобы снизить риски, связанные с масштабным расширением производства. Для этого компания продаст обыкновенные акции на 250 миллионов и конвертируемые долговые обязательства, подлежащие погашению к 2022 году, еще на 750 миллионов долларов. Кроме того, «Тесла» предоставит андеррайтерам 30-дневный опцион, позволяющий увеличить общую сумму по обоим предложениям на 15%. При этом гендиректор компании Илон Маск лично купит обыкновенных акций на 25 миллионов.





В прошлом месяце, отчитываясь перед акционерами за предыдущий год деятельности Tesla, Маск уже говорил о возможности привлечения дополнительного финансирования. При этом он подчеркнул, что деньги нужны не на организацию производства доступного электромобиля Model 3 – они у компании уже имеются, а лишь для «укрепления баланса и дальнейшего снижения любых рисков, обусловленных резким расширением бизнеса», а также на общие корпоративные цели. Тогда эти слова стоили Маску 10-процентного падения котировок, но на этой неделе, перед объявлением о размещении допэмиссии, стоимость акций Tesla после закрытия торгов выросла на 2,3%.





Tesla уже начала выпуск опытной партии Model 3, а к лету наладит полноценное производство – тогда же мы узнаем все подробности о серийной версии хетчбэка. К концу текущего года с конвейера во Фримонте должно сходить 5000 экземпляров Model 3 в неделю. При этом все больше людей сомневаются, что производитель сможет удержать заявленную минимальную цену в 35 тысяч долларов и выпустить те сотни тысяч машин, на которые уже поступили заказы с предоплатой. Так, на этой неделе к числу скептиков присоединился глава отдела продаж и маркетинга BMW Ян Роберстон, заявивший на Женевском автосалоне: «Model 3 выйдет на рынок, но у меня нет уверенности в объемах производства, цене и качестве этой машины». При этом он подчеркнул, что автомобильному миру нужен такой конкурент как Tesla.







