​Показали хороший результат

По промежуточным итогам аттестации 130 госслужащих корпуса «Б» рекомендованы к повышению в должности.

Промежуточные итоги комплексной аттестации госслужащих корпуса «Б» подведены Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Как отметила на брифинге заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова, аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проходит в соответствии с указом Главы государства и является логическим продолжением первой институциональной реформы по формированию современного государственного аппарата.

Комплексная аттестация корпуса «Б» началась 1 февраля. Она предполагает три этапа: составление оценочных листов, тестирование для оценки личных компетенций и затем - собеседование в Высшей аттестационной комиссии. Каждому служащему на собеседовании задавали вопросы как из области профессио­нальной деятельности, так и по выявленным слабым компетенциям. Знания, умения и навыки аттестуемых проверялись в контексте стратегических задач государства и ключевых программных документов страны.

Все три этапа уже прошли 1 139 человек. На центральном уровне это работники Администрации Президента, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного суда, заместители заведующих отделами Канцелярии Премьер-министра, руководители департаментов и заместители председателей комитетов министерств.

На региональном уровне аттес­тацию в ВАК прошли руководители областных управлений и территориальных департаментов, заместители руководителей аппаратов акимов областей и руководители аппаратов маслихатов областей, городов Астаны и Алматы, а также ревизионных комиссий.

В результате проведенных заседаний ВАК в отношении 973 (85%) служащих были приняты решения о соответствии занимаемым должностям, 130 (11%) рекомендованы к повышению, 36 (3%) - к понижению.

Рекомендованные к повышению служащие, как подчеркнула Айгуль Шаимова, продемонстрировали не только хороший уровень по необходимым компетенциям, но и ярко выраженный потенциал «руководителей новой формации», ясно представляющих, что необходимо для повышения эффективности деятельности госоргана­ и как этого достичь.

- Заслуживает внимания факт, что на уровне центральных государственных органов у госслужащих наиболее развиты компетенции «принятие решений» и «ориентация на потребителя услуг», - подчеркнула она. - Иначе говоря, работники министерств отличаются способностью всесторонне оценивать ситуацию, принимать оптимальные решения с учетом интересов и нужд граждан. У сотрудников местных государственных органов выражены компетенции «стрессоустой­чивость» и «информирование потребителей услуг». То есть они умеют сохранять работоспособность в сложных ситуа­циях и всесторонне взаимодействовать с получателями услуг.

При этом заместитель председателя агентства обратила внимание и на то, что в ряде случаев работники центральных аппаратов недостаточно проявляют компетенцию «сотрудничество», а у региональных служащих зачастую не хватает компетенции «саморазвитие».

- Эти различия определяются характером выполняемых функций и составом персонала, - считает Айгуль Шаимова. - У руководителей в центральных аппаратах больше регулятивных функций, при том что в регионах акцент делается на реализацию поручений. Средний возраст занимающих руководящие посты в министерствах - 39 лет, в то время как этот показатель на уровне области составляет 46 лет.

Она также добавила, что отдельные руководители областных управлений и департаментов находятся на одной и той же позиции свыше 10-15 лет. А ряд служащих центральных гос­органов никогда не работали на местах и не имеют соответствую­щего опыта.

Проанализировав промежуточные результаты аттестации, в Академии государственного управления при Президенте Рес­публики Казахстан уже приступили к разработке специальных программ обучения для развития недостающих у государственных служащих компетенций.

Адина Нурберген