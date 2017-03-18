На севере Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа. Сообщается, что один из полицейских ранен, стрелявший скрылся , передает , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.





По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск). Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских. Отмечается, что ранения полицейского не угрожают его жизни.





Инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли.





Ранее сообщалось, что неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.



