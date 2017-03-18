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На севере Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

18 марта 2017, 15:08

Стрелявший скрылся.


Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа. Сообщается, что один из полицейских ранен, стрелявший скрылся, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск). Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских. Отмечается, что ранения полицейского не угрожают его жизни.

Инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли.

Ранее сообщалось, что неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.

Фото: euromag.ru

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