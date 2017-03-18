При нападении на военных в аэропорту Парижа никто не пострадал

Представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что в результате нападения неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли никто не пострадал , пишет , пишет РИА Новости





"Раненых нет", — заявил Бранде в эфире радиостанции France Info.





Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь.





В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.



