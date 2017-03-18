При нападении на военных в аэропорту Парижа никто не пострадал
18 марта 2017, 15:17
Терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.
Представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что в результате нападения неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли никто не пострадал, пишет РИА Новости.
"Раненых нет", — заявил Бранде в эфире радиостанции France Info.
Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь.
В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.
Фото: REUTERS/ Christian Hartmann
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