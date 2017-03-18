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При нападении на военных в аэропорту Парижа никто не пострадал

18 марта 2017, 15:17

Терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.


Представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что в результате нападения неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли никто не пострадал, пишет РИА Новости.

"Раненых нет", — заявил Бранде в эфире радиостанции France Info.

Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь.

В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.

Фото: REUTERS/ Christian Hartmann

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