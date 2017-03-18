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Новости за сегодня

Экономическая дипломатия на службе модернизации

 

Продвижение экономических интересов страны является одним из приоритетов работы Министерства иностранных дел. О том, какую роль играет МИД в повышении конкурентоспособности Казахстана, нам рассказал директор департамента внешнеэкономической политики ведомства Олжас Исабеков.

 

- Олжас Азильевич, в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства подчеркнул необходимость создания новой модели экономического роста навстречу целям Стратегии-2050. Как Министерство иностранных дел вовлечено в эту работу?

- Участие министерства предусмотрено в разработке национальных стратегий по привлечению инвестиций и продвижению экспорта, обеспечении защиты и продвижения национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества, прежде всего внутри ЕАЭС, ШОС, сопряжения Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» с Экономическим поясом Шелкового пути, создании на базе ЭКСПО-2017 международного технопарка IT-стартапов, разработке государственной программы «Цифровой Казахстан», Стратегического плана развития «Национальная технологическая инициатива Казахстана», системных мер по дерегулированию бизнеса с внедрением лучших стандартов и практик развитых стран.

Привлечение иностранных инвестиций в приоритетные отрасли казахстанской экономики и продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки являются одним из ключевых приоритетов внешней политики Казахстана и основополагающим элементом продвижения торговой и экономической дипломатии.

Сегодня созданы все базовые институты, сформирована необходимая законодательная база для масштабной работы по привлечению инвестиций. Наличие благоприятного инвестиционного и делового климата в нашей стране широко признается зарубежными экспертами и бизнес-партнерами. Необходимо, однако, внести некоторые корректировки в эту работу в части повышения качества межведомственной координации и обеспечения выполнения достигнутых договоренностей.

Именно с этой целью в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Министерство иностранных дел и Министерство по инвестициям и развитию Казахстана по поручению Главы государства разработали и приняли Совместный план мероприятий по усилению взаимодействия в продвижении экспорта казахстанской продукции на зарубежные рынки. Реализация плана будет основываться на глубоком анализе потенциальных рынков сбыта и степени востребованности каждой товарной позиции. При этом акцент будет делаться на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Предусмотренные планом мероприятия позволят задействовать весь имеющийся потенциал двух ведомств. В эту работу будут активно вовлечены казахстанские загранучреждения, а также будущий национальный оператор по продвижению экспорта Kazakh Export. Его основной задачей, как известно, будет оказание комплексного содействия отечественным производителям в продвижении на зарубежные рынки казахстанских товаров.

 

- На какой срок рассчитан план?

- В целом план бессрочный. Однако ряд его пунктов имеет конкретные сроки реализации. Также четко прописана и закреплена ответственность каждого вовлеченного ведомства. При этом план предусматривает возможность внесения в него корректировок в зависимости от возникающих новых потребностей и изменений конъюнктуры на рынках - это важно для того, чтобы наша работа была максимально эффективной.

 

- Какую работу ведут загранучреждения Казахстана для продвижения отечественной продукции?

- Казахстанские представительства за рубежом выполняют важную роль «первого контактного лица» и «связующего звена» с иностранным бизнес-сообществом. Именно они информируют зарубежные круги о проводимой Правительством РК работе в инвестиционном и экспортном направлении и оказывают поддержку казахстанским государственным органам и организациям, в том числе представителям частного сектора, в решении вопросов с потенциальными иностранными партнерами.

Также внешнеполитическим ведомством через сеть дипломатических представительств Казахстана в зарубежных странах проводится работа по реализации программы приватизации объектов государственной и квазигосударственной собственности. Такую же работу мы ведем и из центра. Например, в феврале нынешнего года при поддержке Министерства иностранных дел прошел брифинг АО «ФНБ «Самрук-Казына» для представителей дипломатического корпуса и зарубежных компаний, на котором до иностранной стороны была доведена информация о ходе приватизации в Казахстане и имеющихся возможностях для зарубежных партнеров.

Для удобства взаимодействия иностранных инвесторов с ответственными государственными органами и заинтересованными организациями Казахстана принято решение о назначении в 10 казахстанских дипломатических представительствах специальных советников по инвестициям.

Ожидаем, что серьезным подспорьем для нас в этой работе будут планируемые к открытию «фронт-офисы» национальных компаний по инвестициям Kazakh Invest и экспорту Kazakh Export.

С 2005 года в страну привлечено более 236 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, и это еще раз подтверждает, что даже в эпоху мировой финансовой нестабильности наш инвестиционный климат и макроэкономическая ситуация в стране остаются стабильными и вызывают доверие у инвесторов. В рейтинге DoingBusiness 2017, опубликованном в октябре 2016 года, Казахстан поднялся с 41-го на 35-е место среди 190 стран, что является лучшим показателем нашей республики за все годы.

 

- В Послании-2017 Президент поручил обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. Какие меры принимает МИД для реализации данного поручения?

- Нашим ведомством совместно с Министерством сельского хозяйства Казахстана принят совместный План мероприятий по вопросам привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс и развития торговли на 2017- 2020 годы. Определены основные направления совместной работы по развитию и укреплению международного сотрудничества и инвестиционной деятельности в области агропромышленной отрасли.

В рамках реализации данного Плана мероприятий МИД РК будет способствовать обеспечению участия представителей МСХ РК в международных мероприятиях за рубежом в сфере сельского хозяйства для презентации инвестиционного потенциала, мер государственной поддержки, а также инвестиционных проектов в сфере АПК РК и проведения «точечных» переговоров с зарубежными партнерами.

 

18 марта 2017, 15:13
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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