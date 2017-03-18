Назарбаев и Путин обсудили итоги очередного раунда Международной встречи по Сирии

Также президенты обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.





Лидеры стран обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации в Украине и итогам очередного раунда Международной встречи по Сирии, состоявшегося 14-15 марта в Астане.