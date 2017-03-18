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Назарбаев и Путин обсудили итоги очередного раунда Международной встречи по Сирии

18 марта 2017, 15:30

Также президенты обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.


Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Лидеры стран обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации в Украине и итогам очередного раунда Международной встречи по Сирии, состоявшегося 14-15 марта в Астане.

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