Аким ЗКО: «Мы сами пугаем предпринимателей бюрократией»

Так сказал аким Западно-Казахстанской области на прошедшем селекторном совещании по развитию государственно-частного партнерства.

«Мы на себя берем оформление документов, тем самым снимаем вопросы бюрократии и барьеры. Не надо инвесторов футболить между кабинетами», - сказал глава региона акимам районов и руководителям областных управлений.





По его словам, на сегодняшний день есть уже 10 конкретных проектов, таких как строительство новых домов взамен аварийных, детских садов, размещение видеокамер согласно концепции «Умный город», строительство в городах Уральск и Аксай специальных ЦОНов.









В рамках государственно-частного партнерства в городе Уральске начались работы по сносу аварийных домов. Вместо ветхих домов прошлого века начато строительство 9-ти этажных жилых домов.





Аким области отметил, что в этом году должны снести 10 ветхих домов. «В Уральске 41 аварийный дом, в них проживают 1500 человек - это свыше 300 семей. Мы планируем ближайшие три года построить для них новые дома по ГЧП. За счет государства будут сделаны детские площадки, подъездные пути и инженерные сети», - рассказал Алтай Кульгинов.





В областном центре по ГЧП планируется установка 200 видеокамер в рамках программы «Безопасный двор», 40 скоростометров, 5 интеллектуальных перекрестков. Сумма проекта – 550 млн. тенге.





Недавно вора-карманника удалось поймать благодаря камерам наблюдения в Уральске.





Планируется замена устаревшего оборудования в «Жайык Тепло Энерго» и «Батыс Су Арнасы» которое потребляет большое количество энергии. Внедрение новых энергосберегающих технологий позволит сократить производственные расходы.

Выслушав проекты акимов районов, глава региона Алтай Кульгинов сказал: «Все сказанное, конечно же, звучит красиво, но нужны конкретные результаты. Каждый район должен предложить свои проекты, а в городах Уральске и Аксае должно быть больше проектов, чем в районах».