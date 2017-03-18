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Седан Mercedes-AMG GT впервые заметили на тестах

18 марта 2017, 15:37

В Женеве Mercedes-AMG GT Concept дебютировал с гибридной силовой установкой суммарной мощностью свыше 800 л.с.


Со дня премьеры Mercedes-AMG GT Concept на автосалоне в Женеве не прошло и двух недель, но производитель уже испытывает его будущую серийную версию. Шпионские снимки прототипа, сделанные во время тестов в Германии, опубликовало британское издание Autocar.

Автомобиль на фотографиях надежно замаскирован, но, судя по лицевой части, линии остекления и общим очертаниям кузова, товарный вариант будет максимально приближен к концепту. Вопросы вызывает лишь дизайн кормы: тестовая машина больше похожа на классический седан, тогда как концепт был хетчбэком (сам Mercedes и вовсе называет новинку «четырехдверным купе»). Впрочем, это еще не окончательный дизайн и в серии у автомобиля сзади наверняка будет не крышка багажника, а пятая дверь – как у главного конкурента Porsche Panamera.

Несмотря на название и визуальное сходство с купе и родстером AMG GT технически хетчбэк будет ближе к современному Mercedes E-Class. Речь не о полном заимствовании – габариты, колесная база, размер колеи и настройки подвески будут уникальными, но за основу инженеры возьмут хорошо знакомую заднеприводную архитектуру MRA. Она, в отличие от шасси купе и родстера AMG GT, позволяет использовать полный привод.

В Женеве Mercedes-AMG GT Concept дебютировал с гибридной силовой установкой суммарной мощностью свыше 800 л.с., но на рынок первым поступит вариант с 4,0-литровым V8, которому не будет помогать электромотор. Это произойдет примерно через пару лет.

Текст: Александр Орехов
Фото: autocar.co.uk

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