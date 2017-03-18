Жамбылская область намерена перенимать опыт Актюбинской области по развитию ГЧП

Об этом в ходе визита в Актобе делегации Жамбылской области сообщил аким региона Карим Кокрекбаев.

Руководство Жамбылской области проявляет большую заинтересованность в перенятии опыта Актюбинской области в сфере государственно-частного партнерства.





Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев ознакомил делегацию с несколькими крупными производственными и социальными проектами.





В частности, гости ознакомились с реализацией нескольких проектов. В их числе областная академия творчества, которая возводится в рамках исполнения поручений Главы государства о развитии социальной ответственности бизнеса. На эти цели АО «ТНК «Казхром» выделило 1,8 млрд. тенге. Во Дворце будут работать более 50 кружков и секций для развития и творчества. Здесь же дети смогут получать знания в обсерватории и планетарии, используя самое современное оборудование.





Гости посетили и частную школу "Сымбат" на 1200 ученических мест, которая была открыта в 2016 году в рамках ГЧП. Всего в минувшем году было реализовано 5 проектов ГЧП. В том числе, открыты Центр социального обслуживания для детей с психоневрологическими заболеваниями и кризисный Центр для женщин и детей. В 2017 году в регионе будет завершена реализация 27 из 38 проектов государственно-частного партнерства. Общая стоимость ГЧП проектов реализованных и планируемых к реализации в период с 2016 по 2018 годы - 28 млрд. тенге.





После посещения объектов аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев заявил о намерении перенять опыт Актюбинской области по развитию государственно-частного партнерства.





- Я езжу по многим городам, вижу много строящихся объектов. Поэтому могу с уверенностью сказать, у вас есть чему учиться, - сказал Карим Кокрекбаев.





Главы областей также посетили ТОО «Грин Хаус Казахстан» - это новый тепличный комплекс, построенный в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Согласно поручениям Главы государства, в Актюбинской области принимаются эффективные меры по обеспечению продовольственной безопасности. Ежегодно увеличиваются площади орошаемых земель и современных теплиц.





В текущем году первую продукцию выпустит ТОО «Грин Хаус Казахстан». Годовая мощность комплекса, расположенного на площади в 9,5 гектаров, 6000 тонн продукции. Данный объем позволит полностью закрыть потребность жителей области в свежих томатах и огурцах за счет собственного производства, а также поставлять излишки продукции на экспорт.



