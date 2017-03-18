Соцсети насмешило фото с Меркель, пронзающей взглядом Иванку Трамп
18 марта 2017, 15:40
Пользователи расценили взгляд канцлера ФРГ как неодобрительный.
В соцсетях шутят над тем, как Ангела Меркель посмотрела на Иванку Трамп, передает РенТВ.
"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи", — пишет корреспондент Mashable Тим Честер.
Журналист предположил, что Меркель осталась недовольна тем, что дочка Трампа присутствует на встрече столь высокого уровня. И многие пользователи соцсетей с ним солидарны.
"Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?" — написал один из интернет-пользователей.
При этом сама Иванка написала в Twitter, что для нее было большой честью присоединиться к этой встрече.
Фото: Twitter
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