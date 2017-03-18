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Соцсети насмешило фото с Меркель, пронзающей взглядом Иванку Трамп

18 марта 2017, 15:40

Пользователи расценили взгляд канцлера ФРГ как неодобрительный.


В соцсетях шутят над тем, как Ангела Меркель посмотрела на Иванку Трамп, передает РенТВ.

"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи", — пишет корреспондент Mashable Тим Честер.

Журналист предположил, что Меркель осталась недовольна тем, что дочка Трампа присутствует на встрече столь высокого уровня. И многие пользователи соцсетей с ним солидарны.

"Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?" — написал один из интернет-пользователей.

При этом сама Иванка написала в Twitter, что для нее было большой честью присоединиться к этой встрече.

Фото: Twitter

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