Соцсети насмешило фото с Меркель, пронзающей взглядом Иванку Трамп

В соцсетях шутят над тем, как Ангела Меркель посмотрела на Иванку Трамп , передает , передает РенТВ





"В рамках дискуссий за круглым столом между германскими и американскими бизнес-лидерами звезда реалити-шоу, бизнесвумен и продавец ювелирных изделий сидела рядом с канцлером, у которого есть ученая степень по химии и который свободно говорит по-русски. Twitter достаточно быстро нашел общую тему в фото, которые появились после встречи", — пишет корреспондент Mashable Тим Честер.





Журналист предположил, что Меркель осталась недовольна тем, что дочка Трампа присутствует на встрече столь высокого уровня. И многие пользователи соцсетей с ним солидарны.





"Меркель: что, черт возьми, она здесь делает?" — написал один из интернет-пользователей.





При этом сама Иванка написала в Twitter, что для нее было большой честью присоединиться к этой встрече.



