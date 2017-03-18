Звезды отечественной эстрады оказались в списке должников по налогам

ДГД Алматы будет отправлять напоминания о погашении задолженности на личные страницы звезд в социальных сетях.

На сегодняшний день, сформированы списки из 250 265 физических лиц, имеющих неоплаченную налоговую задолженность на сумму более 7 миллиардов тенге, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД по городу Алматы.





В ведомстве сообщили, что параллельно будут напоминать налогоплательщикам о наличии налоговой задолженности через социальные сети. А именно по налогам на транспорт, землю и имуществу.





В списке задолжников по налогам числятся звезды отечественной эстрады. К примеру:





1. Певец Бейбит Корган, задолженность по налогу на транспорт 178 614 тенге;

2. Певец «Беркут» (Джансеитов Айбек Бекжигитович), задолженность по налогу на транспорт 151 279 тенге;

3. Солист группы «Сункар» Тастан Асылбек, задолженность по налогу на транспорт 17 960 тенге.





Всем налогоплательщикам уже направлены уведомления о погашении налоговой задолженности, вместе с тем параллельно будут направлены и напоминания о погашении данной задолженности через социальные сети на личные страницы указанных лиц.





ДГД по г.Алматы напоминает, что срок уплаты налога на собственность истек 31 октября, налога на транспорт 31 декабря.





Список налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность, расположен на официальном сайте Департамента в разделе «Физическим лица» (ALMATY.KGD.GOV.KZ).





Также получить сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК (KGD.GOV.KZ) в электронном сервисе «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности».



