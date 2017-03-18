В Алматы осуждены организаторы и члены ОПГ, причинившие государству миллиардный ущерб

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам оглашен приговор по делу организованной преступной группировки, причинившей государству крупный ущерб, передает Zakon.kz.

Суд на 8 фигурантами длился с июля 2016 года, а разоблачили группировку в декабре 2015 года. Тогда СМИ сообщали о том, что за получение очередной взятки в размере 45 тыс долларов была задержана сотрудница ДГД по городу Алматы Светлана Вольф. Она осуществляла покровительство ряда лжепредприятий во главе с Янисом Олесовым и Мариной Рахуба, и на системной основе получала деньги за это. Посредниками в этой деятельности выступали Шамшархан Умирзаков и Валентин Желудков, а сотрудницы ДГД и Департамента юстиции Алматы Мадина Кайыпова и Асыл Карасаева помогали в последующем ликвидировать лжекомпании.

Ущерб государству, причиненный деятельностью преступной группы, составил более 1 млрд 1 млн тенге.

Приговором суда Рахуба и Олесов признаны виновными по статьям 262 ч.1 - Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, 215 ч.3 - Лжепредпринимательство, 245 ч.3 - Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, 367 ч.4 - Дача взятки УК РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Бывшая руководитель отдела служебных расследований ДГД по Алматы Светлана Вольф признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 262 ч.3 - Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, с использованием служебного положения, 28 ч.5 - Пособничество, 215 ч.3, 366 ч.3 пп. 2,3 - Получение взятки УК РК, и осуждена на 9 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Шамшархан Умирзаков, Наталья Цой и Валентин Желудков были признаны виновными по статьям 28 ч.5 и 215 ч.2 п.2 - Лжепредпринимательство УК РК и приговорены к 6 годам условно. Все трое попадают под амнистию, в связи с чем Умирзакови Цой назначено 4 года 4 месяца 2 дня ограничения свободы, Желудкову, 1947 г.р. - 2 года 11 месяцев 1 день ограничения свободы.

Мадина Кайыпова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.362 ч.2 - Превышение власти или должностных полномочий, и приговорена к 3 годам ограничения свободы. Женщина также попала под амнистию, и была освобождена от наказания. Асыл Карасаева осуждена по ст.361 ч.1 - Злоупотребление должностными полномочиями УК РК и осуждена к 1 году ограничения свободы. После применения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» она была освобождена от наказания.

Также суд постановил с организаторов ОПГ Рахубы и Олесова взыскать в солидарном порядке ущерб, причиненный в результате уклонения от уплаты налогов их компаниями - 839 млн 138 тыс. тенге, и госпошлину в сумме 8 млн 391 тыс. тенге.

Помимо этого после вступления приговора в силу в доход государства будут конфискованы добытые преступным путем деньги в общей сумме более 343 млн 550 тыс тенге, автомашины Chevrolet Orlando, Лексус LX 570, часы Rolex.

Ирина Капитанова