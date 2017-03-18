Дневная сессия KASE: USDKZT_TOМ = 315,76, CNYKZT_TOM - 45,7800/45,8100, USDKZT_1_002 - предложение +5,2000 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TОD, EURKZT_TОD, EURUSD_TОD, RUBKZT_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 21-23 марта (Наурыз мейрамы) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 18 марта, на понедельник, 20 марта.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 315,76 тенге за доллар США при объеме торгов 26 600 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+1 и T+2 в тенге и долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 45,7800 тенге за юань, предложение - 45,8100 тенге за юань.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 315,55 тенге за доллар (+0,50), суммарный объем торгов - 59 000 тыс. USD (-225 450 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +5,2000 % годовых при отсутствии спроса;

- по EURKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 18 банков.