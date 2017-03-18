Nissan запустил электромобильный каршеринг

Машина на сутки обойдется в 3000 иен, т.е. примерно в 7500 тг.

Компания Nissan запустила в японском городе Йокогама сервис краткосрочной аренды сверхкомпактных электромобилей. В каршеринге будет использоваться модель Nissan NMC (New Mobility Concept), которая представляет собой перелицованную версию европейского Renault Twizy.





Для использования сервиса нужны: водительское удостоверение, смартфон и японская кредитная карта. Заказ оформляется онлайн за полчаса до начала поездки. Ездить на электромобилях можно только в пределах города, цена услуги – 200 иен первоначального взноса плюс 250 иен за каждые 15 минут. Машина на сутки обойдется в 3000 иен, т.е. примерно в 7500 тг.





Сервис под названием Choimobi Yokohama («Легкая мобильность в Йокогаме») автопроизводитель и городские власти начали тестировать еще в 2013 году. С осени 2015 года Nissan сдает свои электромобили в аренду коммерческим организациям и местным туроператорам.



