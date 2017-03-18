В Алматы за незаконную вырубку деревьев уволен сотрудник акимата

К дисциплинарной ответственности привлечены замакима Алмалинского района, руководитель отдела автодорог, а также замначальника управления УАП ДВД.

В Алматы за вырубку семи деревьев для создания парковочных мест уволен сотрудник акимата, передаёт передаёт МИА «Казинформ»





Как сообщили в пресс-службе акима города, по факту вырубки 7 деревьев для организации парковочных мест на участке по улице Желтоксан ниже улицы Жибек жолы была проведена соответствующая проверка.





«Установлено, что разрешительные документы на снос деревьев были выданы необоснованно, без соблюдения необходимых процедур (выезд на место, обследование зеленых насаждений и др.). В этой связи от занимаемой должности освобожден заместитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены заместитель акима Алмалинского района, руководитель отдела автодорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также заместитель начальника управления административной полиции ДВД города Алматы», - сообщили в акимате.





Напомним, что информация о вырубке деревьев появилась накануне. Алматинцы в социальных сетях начали бить тревогу, когда увидели поваленные деревья в районе аэровокзала по улице Желтоксан, ниже улицы Жибек жолы.







