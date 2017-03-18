В рамках антикоррупционного марафона КАЗГЮУ реализует политику академической честности

В Университете КАЗГЮУ состоялся телемост среди высших учебных заведений Казахстана на тему: «Политика академической честности в контексте управления университетом».

В мероприятии приняли участие представители Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, министерств образования и науки, по делам религий и гражданского общества, ректоры ряда отечественных вузов, спортсмены, руководители ассоциаций и молодежных организаций.

В ходе своего выступления Алик Шпекбаев, заместитель Председателя Агентства по делам госслужбы, подчеркнул важность совместной работы вузов, направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения в академической среде.

В настоящее время в КАЗГЮУ созданы все необходимые условия для искоренения проявлений коррупционных правонарушений, проводится системная работа по предупреждению коррупции среди профессорско-преподавательского состава и студентов.

Антикоррупционная деятельность КАЗГЮУ реализуется в трех основных направлениях: эффективная кадровая работа, организация действенного контроля знаний обучающихся и обеспечение постоянной обратной связи.

«Принципиальная позиция вуза по противодействию коррупции с одной стороны значительно сокращает количество контингента с низким уровнем успеваемости, а с другой стороны через проводимую рейтинговую оценку, позволяет улучшить качественный состав ППС», - отметил ректор КАЗГЮУ Т. Нарикбаев, информируя о комплексе профилактических мер, направленных на недопущение коррупционных проявлений.

Как известно, КАЗГЮУ стал одним из первых в истории вузов Казахстана, где был запущен проект открытия Центра обслуживания населения. Работа ЦОНа направлена на развитие информационной открытости и прозрачности учебного процесса, формирование культуры взаимного уважения, исключение коррупциогенных факторов.

В ходе телемоста впервые был презентован опыт конкретных отечественных вузов, которые благодаря выстроенной корпоративной системе достигли нулевого уровня коррупции.

Ректора этих учебных заведений в режиме реального времени поделились конкретными способами и методами пресечения и предупреждения фактов коррупции.

Антикоррупционная эстафета завершилась тематическим флешмобом с участием студентов КАЗГЮУ.

Динара Архарова, Астана