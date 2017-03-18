В аэропорту Орли задержали второго подозреваемого в нападении на военных

Французские власти задержали человека, который может быть причастен к нападению на военных в парижском аэропорту Орли , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.





"В Орли задержан второй подозреваемый… Кажется, это работник аэропорта", — сообщает радиостанция в своем микроблоге Twitter.





Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В результате инцидента никто не пострадал.





Представитель министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что на теле убитого нападавшего на военных в парижском аэропорту Орли взрывчатка не найдена, передает агентство Франс Пресс.





В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ. Всего из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Руасси-Шарль-де-Голь.



