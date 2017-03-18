В аэропорту Орли задержали второго подозреваемого в нападении на военных
18 марта 2017, 16:36
В результате инцидента никто не пострадал.
Французские власти задержали человека, который может быть причастен к нападению на военных в парижском аэропорту Орли, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.
"В Орли задержан второй подозреваемый… Кажется, это работник аэропорта", — сообщает радиостанция в своем микроблоге Twitter.
Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В результате инцидента никто не пострадал.
Представитель министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что на теле убитого нападавшего на военных в парижском аэропорту Орли взрывчатка не найдена, передает агентство Франс Пресс.
В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ. Всего из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Руасси-Шарль-де-Голь.
The shot attacker at #Orly airport, #Paris France pic.twitter.com/UAEYQ431eE— NieuwsBlog (@nieuwsblog) 18 марта 2017 г.
Фото: REUTERS/ Christian Hartmann
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