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В аэропорту Орли задержали второго подозреваемого в нападении на военных

18 марта 2017, 16:36

В результате инцидента никто не пострадал.


Французские власти задержали человека, который может быть причастен к нападению на военных в парижском аэропорту Орли, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

"В Орли задержан второй подозреваемый… Кажется, это работник аэропорта", — сообщает радиостанция в своем микроблоге Twitter.

Неизвестный в субботу утром напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту Орли в рамках операции Sentinelle, военные в ответ открыли огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что на теле убитого нападавшего на военных в парижском аэропорту Орли взрывчатка не найдена, передает агентство Франс Пресс.

В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ. Всего из аэропорта эвакуировали около трех тысяч человек. Авиасообщение в Орли прервано, некоторые приближающиеся рейсы перенаправлены в Руасси-Шарль-де-Голь.


Фото: REUTERS/ Christian Hartmann

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