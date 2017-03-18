Актюбинская область усилит сотрудничество с Жамбылской областью по нескольким направлениям

​В рамках Дней Жамбылской области в Актобе состоялось расширенное совещание по вопросам развития межрегиональной кооперации. В его работе приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, сельхозтоваропроизводители, руководители управлений и предприятий двух регионов.













​​Как известно, в соответствии с поручением Главы государства Нурсултана Назарбаева о развитии межрегиональной кооперации, в Актюбинской области с февраля 2016 года была налажена работа по прямым поставкам сельскохозяйственной и иной продукции из других регионов страны. В рамках данного проекта партнерство установлено практически со всеми областями Казахстана. Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что в Актюбинской области имеются все условия для дальнейшего успешного развития межрегиональной кооперации: минерально-сырьевая база, производственная и социальная инфраструктура, транспортная логистика и т.д.Область, с высоким удельным весом промышленности, обладает сравнительными преимуществами в производстве и торговле строительными материалами и по многим позициям является их основным поставщиком в Западный регион Казахстана.













- Механизм межрегиональной кооперации, реализуемый по поручению Президента, демонстрирует положительные результаты. В 2016 г. товарооборот нашей области с другими регионами составил 13,9 млрд тенге, в том числе в нашу область поставлено продукции на 4,3 млрд. тенге, от нас на 9,6 млрд. тенге, - отметил аким области.













Вместе с тем, говоря о налаживании кооперации с Жамбылской областью, Бердыбек Сапарбаев указал, что имеющийся потенциал пока не используется в полной мере. Так, согласно статистике, из Жамбылской области в наш регион была поставлена промышленная продукция на 2,2 млрд. тенге, тогда как актюбинские предприятия доставили продукцию стоимостью 287 млн. тенге. В то же время на территории нашей области действует ряд предприятий, специализирующихся на импортозамещающей продукции.













Аким области считает, что интерес крупных жамбылских предприятий вызовут такие виды товаров как: металлические изделия ТОО «Каспий Плюс», противопожарное оборудование единственного производителя данного вида продукции в РК ТОО «АЗПО», прицепная техника ТОО «Назар Трейлер», фронтальные погрузчики ТОО «Спецтехника», лекарственные препараты ТОО «ТК Фарм».









- В рамках меморандума, подписанного между нами в прошлом году мы поставили в Актобе продукцию на сумму 169,3 млн тенге. Мы получили муку, растительное масло, молочные и колбасные изделия, а также племенной скот на сумму 470,4 млн. тенге. Работа в этом направлении будет продолжена, - отметил аким Жамбылскойобласти, сообщив о заинтересованности в сотрудничестве с Актюбинской областью в вопросах развития здравоохранения, предпринимательства, сельского хозяйства, промышленности и молодежной политики.













В завершение совещания акимы Актюбинской и Жамбылской областей подписали меморандум о дальнейшем расширении и укреплении межрегиональных связей.













Так, регионы намерены сотрудничать в области взаимных поставок промышленной продукции, совместной реализации инвестиционных проектов. Кроме того, есть планы по созданию высокоэффективных и инновационных производств, совместных предприятий, содействию продвижению товаров и услуг, путем организации совместных ярмарок, выставок и торгово-экономических миссий, обмену опытом в сферах здравоохранения, экологии, открытию новых туристических маршрутов. Стороны также будут взаимодействовать в области жилищного строительства, пассажирского транспорта и автодорог.

В общей сложности, было подписано 10 меморандумов.



