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Электромобиль KIA Soul EV получит новую батарею

18 марта 2017, 17:06

С новым аккумулятором Soul EV сможет проехать на одном заряде 250 км – на 38 км больше, чем прежде.


Электрический кроссовер KIA Soul EV получит новую батарею – ее емкость увеличится с 27 до 30 киловатт-часов. Об этом стало известно благодаря утечке дилерского документа, который опубликовал ресурс kia-world.net.

С новым аккумулятором Soul EV сможет проехать на одном заряде 250 км – на 38 км больше, чем прежде. Правда, речь идет о не самом корректном европейском цикле NEDC. Если использовать близкие к реальности методики оценки, практикуемые в Южной Корее и США, получится, что запас хода увеличится примерно со 150 до 180 км. 110-сильный электромотор с мгновенным крутящим моментом в 285 Нм останется без изменений.

Премьера обновленного KIA Soul EV состоится в этом году. Для кроссовера, дебютировавшего в феврале 2014 года, это будет первая серьезная модернизация. В настоящее время Soul EV продается у себя на родине в Корее, в самых «электромобильных» европейских странах, таких как Норвегия и Германия, и в 10 американских штатах.

В 2018 году KIA добавит в свой модельный ряд второй электрический кроссовер – Niro Electric. Он присоединится к уже представленным Niro Hybrid и Niro Plug-in Hybrid.

Текст: Александр Орехов
Фото: KIA

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