Группа парней в медицинских масках разгромила торговый центр в Казани
18 марта 2017, 17:21
Четверо подозреваемых уже задержаны.
В Казани сотрудниками отдела по борьбе с групповой преступностью управления уголовного розыска по Казанской зоне задержаны четверо из более чем десяти подозреваемых в погроме в ТЦ «Алтын» на улице Спартаковской, передает «БИЗНЕС Online».
ЧП произошло 16 марта около 18:10. По разным оценкам, от 11 до 15 неизвестных молодых людей в медицинских масках забежали в магазин и устроили погром: разбили витрины, опрокинули товар арендаторов ТЦ, однако не тронули персонал и продавцов «Алтына». Все нападение заняло не больше нескольких минут, после чего хулиганы скрылись на трех автомобилях, поджидавших их у выхода. Видео с погрома разлетелось по соцсетям.
Накануне стало известно о задержании первого участника погрома. Сейчас всего четверо нападавших на ТЦ «Алтын» находятся в руках полиции. Также установлена одна автомашина, на которой передвигались нападавшие.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Фото: кадр видео
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