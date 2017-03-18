Группа парней в медицинских масках разгромила торговый центр в Казани

В Казани сотрудниками отдела по борьбе с групповой преступностью управления уголовного розыска по Казанской зоне задержаны четверо из более чем десяти подозреваемых в погроме в ТЦ «Алтын» на улице Спартаковской , передает , передает «БИЗНЕС Online»





ЧП произошло 16 марта около 18:10. По разным оценкам, от 11 до 15 неизвестных молодых людей в медицинских масках забежали в магазин и устроили погром: разбили витрины, опрокинули товар арендаторов ТЦ, однако не тронули персонал и продавцов «Алтына». Все нападение заняло не больше нескольких минут, после чего хулиганы скрылись на трех автомобилях, поджидавших их у выхода. Видео с погрома разлетелось по соцсетям.









Накануне стало известно о задержании первого участника погрома. Сейчас всего четверо нападавших на ТЦ «Алтын» находятся в руках полиции. Также установлена одна автомашина, на которой передвигались нападавшие.





Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» .







