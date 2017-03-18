Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Lotus Elise стал ещё легче

18 марта 2017, 17:29

версии Sprint родстер «похудел» на 41 кг – до 798 кг сухой массы.


Британский автопроизводитель Lotus Cars представил новую версию своего родстера Elise, для которой возродил «историческое» название Sprint. В модельном ряду бренда новинка заполнит нишу между линейкой Elise Sport/Sport 220 и топовым Elise Cup 250.

В версии Sprint родстер «похудел» на 41 кг – до 798 кг сухой массы. В Lotus говорят, что это самое серьезное снижение веса в истории модели, первое поколение которой вышло в 1996 году. Чтобы добиться таких показателей, компания изготовила ряд деталей из карбона, использовала кованые диски, облегченный литий-ионный аккумулятор, поликарбонатное заднее стекло – среди прочего.

Кроме того, родстер получил новое оформление лицевой и задней части и центральную консоль в стиле последней версии соплатформенного купе Exige. Вслед за Sprint аналогичный редизайн пережили Elise Sport и Elise Cup, которые к тому же стали легче на 10 кг.

Базовый Lotus Elise Sprint оснащается 1,6-литровым атмосферником на 136 л.с. и 160 Нм, старший Elise Sprint 220 – 1,8-литровой четверкой с механическим нагнетателем, выдающей 220 л.с. и 250 Нм. Эти модификации разгоняются до 100 км/ч за 6,3 и 4,5 секунды. Максимальная скорость – 204 и 233 км/ч соответственно.

Помимо Sport, Sprint и Cup, в семействе родстеров присутствуют гоночный Elise Race 250, а также Elise 250 Special Edition. Последняя модель была построена в прошлом году на базе топового Cup 250 в честь 50-летия завода Lotus в Хетеле.

Текст: Александр Орехов
Фото: Lotus

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...