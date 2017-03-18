Lotus Elise стал ещё легче

Британский автопроизводитель Lotus Cars представил новую версию своего родстера Elise, для которой возродил «историческое» название Sprint. В модельном ряду бренда новинка заполнит нишу между линейкой Elise Sport/Sport 220 и топовым Elise Cup 250.





В версии Sprint родстер «похудел» на 41 кг – до 798 кг сухой массы. В Lotus говорят, что это самое серьезное снижение веса в истории модели, первое поколение которой вышло в 1996 году. Чтобы добиться таких показателей, компания изготовила ряд деталей из карбона, использовала кованые диски, облегченный литий-ионный аккумулятор, поликарбонатное заднее стекло – среди прочего.





Кроме того, родстер получил новое оформление лицевой и задней части и центральную консоль в стиле последней версии соплатформенного купе Exige. Вслед за Sprint аналогичный редизайн пережили Elise Sport и Elise Cup, которые к тому же стали легче на 10 кг.





Базовый Lotus Elise Sprint оснащается 1,6-литровым атмосферником на 136 л.с. и 160 Нм, старший Elise Sprint 220 – 1,8-литровой четверкой с механическим нагнетателем, выдающей 220 л.с. и 250 Нм. Эти модификации разгоняются до 100 км/ч за 6,3 и 4,5 секунды. Максимальная скорость – 204 и 233 км/ч соответственно.





Помимо Sport, Sprint и Cup, в семействе родстеров присутствуют гоночный Elise Race 250, а также Elise 250 Special Edition. Последняя модель была построена в прошлом году на базе топового Cup 250 в честь 50-летия завода Lotus в Хетеле.



