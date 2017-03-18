Нападение в аэропорту Орли связано со стрельбой на севере Парижа

После стрельбы по полицейским мужчина угнал другой автомобиль, который нашли на стоянке аэропорта.

Нападение на военных в парижском аэропорту Орли связано со стрельбой по полицейским на севере французской столицы , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.





Ранее сообщалось, что сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя на севере Парижа. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских, после чего сбежал. Инцидент произошел около 06:55 (08:55 мск). Нападение на военных в Орли произошло около 8:30 (10:30 мск).





По данным телеканала, после стрельбы по полицейским мужчина угнал другой автомобиль, который позже обнаружили на парковке аэропорта Орли. В автомобиле полицейские нашли футболку в пятнах крови и документы стрелявшего.





Ранее сообщалось, что стрельба по полицейским не связана с нападением неизвестного на военных в Орли.





В субботу утром неизвестный напал на военнослужащих , обеспечивающих безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Военные в ответ открыли огонь. В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.



