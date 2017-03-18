Нападение в аэропорту Орли связано со стрельбой на севере Парижа
18 марта 2017, 17:43
После стрельбы по полицейским мужчина угнал другой автомобиль, который нашли на стоянке аэропорта.
Нападение на военных в парижском аэропорту Орли связано со стрельбой по полицейским на севере французской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя на севере Парижа. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских, после чего сбежал. Инцидент произошел около 06:55 (08:55 мск). Нападение на военных в Орли произошло около 8:30 (10:30 мск).
По данным телеканала, после стрельбы по полицейским мужчина угнал другой автомобиль, который позже обнаружили на парковке аэропорта Орли. В автомобиле полицейские нашли футболку в пятнах крови и документы стрелявшего.
Ранее сообщалось, что стрельба по полицейским не связана с нападением неизвестного на военных в Орли.
В субботу утром неизвестный напал на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в аэропорту в рамках операции Sentinelle. Военные в ответ открыли огонь. В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на месте работает полицейский спецназ.
Фото: scd.ru.rfi.fr
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849637-72b19307bc69c7c40fb56e1ecad1f4d2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...