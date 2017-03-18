Установлен еще один подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

Установлена личность еще одного подозреваемого в смерти Ким Чен Нама, который, как предполагает следствие, играл ключевую роль в операции , передает , передает Вести.ру





Речь идет о гражданине КНДР Чан Нам Уне. Этой информацией поделились японские спецслужбы в Бангкоке. Полиция Малайзии тщательно изучила камеры наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, после чего и был сделан вывод о причастности еще одного мужчины к смерти Ким Чен Нама.





Следователи предполагают, что Чан Нам Ун следил за выполнением всей операции и следовал за Ким Чен Намом, фиксируя его состояние, а спустя несколько часов после убийства он вылетел из Куала-Лумпура.





Интерпол выдал красное удостоверение на арест четырех северокорейцев, которые подозреваются в убийстве Ким Чен Нама. По некоторым данным, в настоящее время они находятся в Пхеньяне. Кроме того, по этому делу подозреваются еще двое северокорейцев, которые, предположительно, укрываются на территории посольства КНДР в Куала-Лумпуре.





Ранее малайзийский суд предъявил обвинения в умышленном убийстве двум непосредственным исполнительницам — гражданкам Вьетнама и Индонезии.





Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура.



