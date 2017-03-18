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Назначен новый заместитель акима Атырауской области

18 марта 2017, 18:07

Он занял место Тимуржана Адиетовича Шакимова, который покинул свою должность в связи с переходом на новую работу.ъ


Сегодня, 18 марта, в ходе собрания актива Атырауской области глава региона Нурлан Ногаев представил своего нового заместителя, который будет курировать вопросы строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Жасулана Аскаровича Суюнчалиева, передает Zakon.kz.

Он занял место Тимуржана Адиетовича Шакимова, который покинул свою должность в связи с переходом на новую работу.

Нурлан Ногаев поблагодарил Тимуржана Шакимова за проделанную работу и пожелал ему успехов в новых начинаниях.

Жасулан Аскарович Суюнчалиев родился 10 августа 1978 года, в 2005 году закончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет.

До этого времени занимал должности заместителя председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Национальной экономики РК, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК, руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области, главного эксперта управления архитектуры , градостроительства и госградкадастра департамента архитектуры, проектных работ и сметных норм Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и другие.

В 2016 году был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».


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