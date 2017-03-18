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В Алматы свадебный кортеж вместо ресторана отправился на штрафстоянку

18 марта 2017, 18:15

Нарушители на "блатных" машинах были остановлены полицейскими и оштрафованы.


В субботу, 18 марта, во второй половине дня на ВОАД в Алматы задержали свадебный кортеж, передает корреспондент Zakon.kz.

Как удалось узнать на месте случившегося, сотрудник полиции, ехавший по Восточной объездной, обратил внимание на "шумный" свадебный кортеж. Часть его машин была с СГУ, стробоскопами, с нарушениями тонировки. Полицейский дал указание водителям этих машин остановиться, но никто не подчинился, кортеж продолжил движение. Тогда сотрудник полиции вызвал дополнительные патрульные машины, которые, оперативно прибыв на ВОАД, вынудили нарушителей остановиться.

За допущенные нарушения был выписан ряд протоколов. Тонированные машины, с СГУ отправили на штрафстоянку.

Некоторые машины были арендованы. И, как рассказал водитель одной из таких машин, подобные явления - не редкость. Разгулявшаяся молодежь просит водителей "прибавить газу", заверяя, что они в случае задержания сами ответят. Но в итоге нести ответственность за нарушения приходится водителям, а кураж участников свадьбы улетучивается.



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