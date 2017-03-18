Глава МИД Китая призвал восстановить шестисторонние переговоры по КНДР

Ван И отметил, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове стала следствием прекращения шестисторонних переговоров, когда перестали существовать средства для дипломатического и политического диалога.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с находящимся в Китае госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал возобновить шестисторонние переговоры с КНДР, подчеркнув, что сущность проблемы Корейского полуострова заключается в противоречиях Вашингтона и Пхеньяна, передает РИА Новости.

"Я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на то, что все резолюции ООН по КНДР каждый предусматривали все более жесткие санкции, они также четко призывали создать условия для возобновления шестисторонних переговоров для деэскалации ситуации и обеспечения стабильности на полуострове. Это обязанность всех стран выполнять санкции и в тоже время возобновить переговоры", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с Тиллерсоном.

Ван И отметил, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове стала следствием прекращения шестисторонних переговоров, когда перестали существовать средства для дипломатического и политического диалога. "Мы можем либо позволить дальнейшую эскалацию ситуации, что в конечном итоге приведет к конфликту, либо мы можем строго выполнять положения резолюций СБ ООН и искать способы к возобновлению диалога и вернуться на путь переговоров", — заявил Ван И.

Китайский министр также подчеркнул, что сущность ядерной проблемы Корейского полуострова заключается в противоречиях КНДР и США, а Китай сделал "огромный вклад" в поиск решения проблемы и обеспечения условия для диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Мы надеемся, что все стороны, в том числе наши американские друзья, отнесутся к ситуации хладнокровно и придут к мудрому решению. Мы выступили с нашим предложением и надеемся, что они его внимательно изучат", — сказал Ван И.

Он также выразил готовность китайской стороны поддерживать тесный контакт с американской стороной по этой проблеме. Ван И добавил, что одна или две встречи не приведут к финальной договоренности между сторонами, но отметил, что Пекин и Вашингтон достигли фундаментального консенсуса по денуклеаризации Корейского полуострова и необходимости решения вопроса дипломатическим способом.

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