Трамп оконфузился в День святого Патрика
Президент США перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта.
Любимая "ирландская пословица" президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского поэта-любителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
17 марта – в День святого Патрика – политик встречался с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни. Трамп признался, что "встреча с ирландскими друзьями" заставила его вспомнить пословицу, которую он слышал "много-много раз" и которая ему очень нравится.
"Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен", — процитировал Трамп.
Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что впервые эти строчки были опубликованы на сайте PoemHunter и являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.
Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать "на таком уровне", признался молодой человек.
"Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом", — пошутил Альхасан.
Фото REUTERS/ Jonathan Ernst
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.