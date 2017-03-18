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Трамп оконфузился в День святого Патрика

18 марта 2017, 18:55

Президент США перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта.


Любимая "ирландская пословица" президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского поэта-любителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

17 марта – в День святого Патрика – политик встречался с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни. Трамп признался, что "встреча с ирландскими друзьями" заставила его вспомнить пословицу, которую он слышал "много-много раз" и которая ему очень нравится.

"Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен", — процитировал Трамп.

Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что впервые эти строчки были опубликованы на сайте PoemHunter и являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.

Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать "на таком уровне", признался молодой человек.

"Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом", — пошутил Альхасан.

Фото REUTERS/ Jonathan Ernst


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