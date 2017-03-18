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У посетителя мечети в Алматы украли бумажник и смартфон

18 марта 2017, 19:01

В интернете опубликовано видео, на котором видно лицо вора.


В Алматы в четверг, 16 марта, посетителя одной из мечетей обокрали, сообщает Zakon.kz.

У мужчины выкрали бумажник и смартфон. Об этом сообщил его друг на своей странице в Instagram, опубликовав и видео, на котором видно лицо преступника. Текст под видео следующий: "Доброй ночи.Я вас прошу о помощи сегодня, точнее 16.03.2017 года в Алматы, моего друга обокрали один из мечетей. Украли бумажник там были крупная сумма денег, уд.личности, права, кредитная карточка, а так же рядом смартфон. Мечет находится по улице Яссауи точное название не знаю. У нас даже есть видео наблюдение, с место преступление и там виден лицо вора, пожалуйста очень прошу вас опубликуйте это видео. Может этот парень увидит и вернёт все тихо и мирно. Пожалуйста не обходите страной!"


Доброй ночи.Я вас прошу о помощи сегодня, точнее 16.03.2017 года в Алматы, моего друга обокрали один из мечетей. Украли бумажник там были крупная сумма денег, уд.личности, права, кредитная карточка, а так же рядом смартфон. Мечет находится по улице Яссауи точное название не знаю. У нас даже есть видео наблюдение, с место преступление и там виден лицо вора, пожалуйста очень прошу вас опубликуйте это видео. Может этот парень увидит и вернёт все тихо и мирно. Пожалуйста не обходите страной!

Публикация от 🇰🇿 Kazakhstan| Almaty | Video (@kaztwitter) Мар 16 2017 в 9:32 PDT


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