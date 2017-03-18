Как в Алматы будут отмечать Наурыз
Праздничные мероприятия начнутся в 11 часов утра.
22 марта с11.00 утра в Алматы начнется празднование «Ұлы даланың Наурызы». Впервые торжественное мероприятие пройдет сразу на двух площадках: на площади «Астана» и в Атлетической деревне в Алатауском районе, передает Zakon.kz.
На обеих площадках планируются выступления артистов, организованы мастер-классы ремесленников, выставки музыкальных инструментов, ловчих птиц и казахских тазы, а также выступление кочевого цирка с участием канатоходцев, ходулистов и др.
В ходе празднования «Наурыз» состоится бесплатная раздача бауырсаков и Наурыз көже.
Время: 11:00 – площадь «Астана»
11:00 – открытие Центра ремесленников в Атлетической деревне (Пирамида)
11:00 – начало празднования в Атлетической деревне
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