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Как в Алматы будут отмечать Наурыз

18 марта 2017, 19:35

Праздничные мероприятия начнутся в 11 часов утра.


22 марта с11.00 утра в Алматы начнется празднование «Ұлы даланың Наурызы». Впервые торжественное мероприятие пройдет сразу на двух площадках: на площади «Астана» и в Атлетической деревне в Алатауском районе, передает Zakon.kz.

На обеих площадках планируются выступления артистов, организованы мастер-классы ремесленников, выставки музыкальных инструментов, ловчих птиц и казахских тазы, а также выступление кочевого цирка с участием канатоходцев, ходулистов и др.

В ходе празднования «Наурыз» состоится бесплатная раздача бауырсаков и Наурыз көже.

Время: 11:00 – площадь «Астана»

11:00 – открытие Центра ремесленников в Атлетической деревне (Пирамида)

11:00 – начало празднования в Атлетической деревне



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