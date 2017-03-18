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Умерший в СИЗО топ-менеджер Роскосмоса оказался выходцем из Казахстана

18 марта 2017, 19:53

Владимир Евдокимов родился в Костанае.


Топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, найден мертвым в камере СИЗО №5 города Москвы, сообщила РИА Новости член общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

Евдокимов родился 26 марта 1961 года в городе Костанай.

"Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна", — сказала Меркачева. Гибель Евдокимова подтвердила на своем сайте и госкорпорация Роскосмос. Для выяснения обстоятельств случившегося ФСИН назначил служебную проверку. Также проверку проводит Следственный комитет. Там сообщили, что в СИЗО найдено тело мужчины 1965 года рождения, который был ранее арестован по статье "мошенничество". На его теле обнаружены ножевые ранения в области грудной клетки.

Исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве с имуществом РСК МиГ, при этом виновным он себя не считал. По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозило до 10 лет заключения.

Следствие считает, что ЗАО "НТЦ", одним из фактических владельцев которого был Евдокимов, получило от МиГ в счет списания задолженности вертолетную оснастку по заниженной цене.

Адвокаты настаивали, что вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум ВС. Также за Евдокимова вступилось руководство Роскосмоса. Гендиректор госкорпорации направил в суд обращение, где настаивал, что человек с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе.

Фото © РИА Новости.


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