Эксперт: мини-НПЗ – это вчерашний век

Казахстанский эксперт Галим Хусаинов уверен, что мини-нефтеперерабатывающие заводы – это прошлый век, и поддерживать их на данный момент нецелесообразно, сообщает Zakon.kz.

Эксперт напомнил, что мини-НПЗ – это атмосферная установка, которая разделяет нефть на три фракции: бензиновую, дизельную, мазутную. Другие продукты эта установка произвести и дать не может.

Мини-НПЗ дают прямогонный бензин, то есть октановое число в нем ниже 70. Самый ходовой в Казахстане – АИ 92, который на мини-НПЗ получить невозможно, если только не использовать присадки, а их экологичность вызывает сомнение. Чтобы получать бензин хорошего качества, нужно иметь установку риформинга.

«Если говорить об экономике, то на мини-НПЗ выходит 50 процентов прямогонных мазутов. Мазут сам по себе - это побочный продукт производства, так как его цена меньше, чем цена сырья, из которого он получается. Поэтому, даже если мини-НПЗ получит дизельное топливо и бензин, то убыток от продажи мазута не покроет доходы от продажи бензина и дизельного топлива», - объясняет Хусаинов.

Соответственно, на современных НПЗ мазут перерабатывают дальше и получают дополнительные фракции светлых нефтепродуктов. Обычно для этого используют каталитический крекинг. На современных заводах выход светлых составляет около 90 процентов. В Казахстане таких заводов пока нет.

«Задаются вопросом, а почему нельзя использовать риформинг и крекинг на мини-НПЗ. Потому что есть такое понятие, как минимальная мощность производства и экономическая целесообразность. Не буду писать деталей, но в мире еще не придумали технологии, чтобы возможно было бы исходя из вышеуказанных параметров использовать крекинг и риформинг на маленьких заводах. Есть понятие оптимального объема производства», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Галим Хусаинов напомнил о том, что поступающая на заводы нефть имеет разное качество, в том числе и по экологичности, и главной проблемой является сера, от которой необходимо избавляться с помощью дорогостоящей гидроочистки.

«У нас проблема заключается в том, что нужно увеличивать глубину переработки существующих НПЗ. В принципе, у нас и сейчас достаточно мощности переработки для атмосферной установки, - рассказал эксперт. - Есть также проблема нехватки сырья. Конечно, все будут задаваться вопросом: как так, в нефтяной стране - и дефицит сырья. А это на самом деле так, так как существующие цены на бензин у нас не соответствуют мировым, и нормальным производителям выгоднее экспортировать нефть, нежели ее перерабатывать внутри страны и продавать».

«Я не понимаю, почему у нас постоянно предъявляют претензии по цене на ГСМ к Минэнерго, когда у нас цены на ГСМ находятся в свободном плавании, и они на них в принципе не могут влиять. Это больше вопрос к Самрук-Казына, когда они закончат реконструкцию заводов. Ведь из существующего объема переработки нефти, при правильной реконструкции, можно без проблем обеспечить страну бензином и дизельным топливом и даже часть экспортировать», - заключил Хусаинов.