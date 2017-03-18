Эрдоган рассчитывает на возвращение смертной казни в Турции

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что парламент восстановит высшую меру наказания после референдума по поправкам в конституцию.

«Семьи мучеников и героев не должны беспокоиться. Я верю, что, если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое в связи с вашими призывами вернуть смертную казнь после 16 апреля», — сказал турецкий лидер, передает Росбалт со ссылкой на Agence France-Presse.

Эрдоган также добавил, что «без колебаний» одобрит этот законопроект.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности подписать закон о введении смертной казни по отношению к участникам попытки переворота 15 июля, если парламент примет его. В то же время премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщал, что смертная казнь не может быть применена по делу о попытке переворота, так как закон не имеет обратной силы.

Последний смертный приговор в Турции был приведен в исполнение в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции с целью соответствия стандартам для вступления в ЕС.

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