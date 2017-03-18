На пост президента Франции претендуют 11 человек
В рамках регламента проведения выборов президента во Франции кандидату необходимо получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку.
Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус заявил, что в президентских выборах в стране примут участие 11 кандидатов, передает Росбалт.
«Одиннадцать кандидатов смогли преодолеть планку в 500 подписей для участия в президентских выборах», — сказал он.
В рамках регламента проведения выборов президента во Франции кандидату необходимо получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен собрала необходимое число подписей народных избранников в поддержку своего участия в президентских выборах во Франции.
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