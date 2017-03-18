Димаш Кудайбергенов исполнил хит Селин Дион «All by Myself»

В эфире китайского телеканала "Хунан" показали выступление Димаша Кудайбергенова в конкурсе «Singer 2017», передает Казинформ.

Димаш Кудайбергенов занял второе место с песней из репертуара Селин Дион «All by Myself».

Известно, что казахстанский певец занял третье место на 10 этапе и обеспечил себе место в финале китайского телешоу «Singer». Димаш исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов.

Вместе с Димашем в финал прошли китайская певица Лин Илиан и китайская группа «狮子» (Лев). Димаш успешно прошел все этапы. После десятого этапа для непрошедших в финал «Singer» состоится утешительный конкурс, где определятся еще несколько участников финала. Финал будет разделен на два этапа, самый последний выпуск будет транслироваться уже только онлайн.