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В Костанае вынесли приговор офицеру за взятку от начальника станции

18 марта 2017, 22:43

Подсудимый приговорен к трем годам тюрьмы.


В суде №2 г. Костаная вынесен обвинительный приговор офицеру Службы экономических расследований ДГД Костанайской области Султану Козбакову, сообщает Казинформ.

Козбаков на основании ложных сведений вынудил начальника ст. Костанай Бауржана Танкеева дать ему крупную взятку. Информацию о якобы ведущейся следственными органами «разработке» Танкеева офицер передал через адвоката Ерлана Мухамеджанова. Он же стал посредником при передаче взятки. При этом Мухамеджанов, взяв у Танкеева 5 млн. тенге, присвоил 2 млн. тенге из этой суммы.

Спустя несколько дней после того как Козбаков и Мухамеджанов 14 февраля были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы, Танкеев покончил с собой, оставив предсмертную записку. В ней говорилось о том, что все показания против этих людей он дал под давлением следствия.

Козбаков приговором суда признан мошенником и наказан 3 годами лишения свободы.


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