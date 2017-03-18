В Караганде на площади прошел флэшмоб в поддержку Головкина

На флешмобе спортсмены Караганды изобразили буквы известного казахстанского бренда Геннадия Головкина «GGG», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Триста юных спортсменов, тренеров, директора спортивных школ выстроились в форме букв бренда Геннадия Головкина «GGG» на площади перед Домом Дружбы в Караганде, выразив тем самым поддержку боксеру Геннадию Головкину перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Трансляция боя Головкина-Джейкобса начнется в 8:00 по времени Астаны.

Певец Марат Бекишев исполнил новую песню в поддержку боксера.

«Все казахстанцы верят в победу Геннадия Головкина. Желаю ему победить и вновь доказать, что он лучший», - сказал на сцене Марат Бекишев.