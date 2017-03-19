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Южная Корея и Япония могут подпасть под санкции из-за ядерного оружия

19 марта 2017, 00:05

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио.


В случае появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, против стран могут быть введены международные санкции, такие же, как против КНДР, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио.

"В этом случае Россия может напомнить о Договоре о нераспространении ядерного оружия", — сказал Джабаров.

По его словам, если у Японии и Южной Кореи появится ядерное вооружение, страны могут попасть под международные санкции, как и КНДР.

Сенатор считает, что предложение Тиллерсона вряд ли будет поддержано международным сообществом, так как "Китаю не нужно появление рядом с ним новых ядерных держав".

По мнению Джабарова, заявление главы госдепа носит "воспитательный характер" и было сделано в связи с последними испытаниями КНДР баллистических ракет.

фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова


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