Южная Корея и Япония могут подпасть под санкции из-за ядерного оружия
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио.
В случае появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, против стран могут быть введены международные санкции, такие же, как против КНДР, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что для противодействия ядерным программам Пхьеньяна атомное оружие может появиться у Сеула и Токио.
"В этом случае Россия может напомнить о Договоре о нераспространении ядерного оружия", — сказал Джабаров.
По его словам, если у Японии и Южной Кореи появится ядерное вооружение, страны могут попасть под международные санкции, как и КНДР.
Сенатор считает, что предложение Тиллерсона вряд ли будет поддержано международным сообществом, так как "Китаю не нужно появление рядом с ним новых ядерных держав".
По мнению Джабарова, заявление главы госдепа носит "воспитательный характер" и было сделано в связи с последними испытаниями КНДР баллистических ракет.
фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова
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