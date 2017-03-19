В Актау две женщины создали схему торговли новорожденными

Оперативники Актау раскрыли преступную схему, по которой осуществлялась торговля новорожденными младенцами, пишет Тумба.

Согласно материалам уголовного дела, идея незаконного заработка пришла к гражданке Муратбаевой. Женщина раньше работала в органах опеки и попечительства при городском акимате Актау и отлично знала все нюансы и юридическую сторону оформления документов на опеку детей. Своими замыслами она поделилась с Айтбаевой - специалистом по социальной работе в акимате Астаны. В свою очередь, Айтбаева предложила своей знакомой Усеновой, врачу-неонатологу столичного перинатального центра №1, участие в деле. Та выразила согласие. Наметив круг обязанностей, генератор идеи Муратбаева стала ждать, когда на наживку клюнет рыбка. И она клюнула.

Осенью 2014 года к Муратбаевой обратилась гражданка Айжанова с просьбой отыскать ребенка на усыновление. За свои услуги Муратбаева установила «таксу» - 500 тысяч тенге. В конце февраля 2015 года по цепочке Усенова-Айтбаева-Муратбаева стало известно, что некая роженица готова продать новорожденную девочку. Муратбаева, получив свои 500 тысяч, отправляет Айжанову в Астану. В столице Айжанова, отдав Айтбаевой 400 тысяч тенге, забирает новорожденную девочку. Айтбаева половину полученной суммы отдает Усеновой.

В начале октября 2015 года к Муратбаевой обращается еще одна «рыбка» - гражданка Бокаева. Озвучив стоимость «услуги» (500 тысяч тенге), Муратбаева ожидает роженицу, готовую продать ребенка. Деньги Муратбаевой Бокаева передает в одном из бизнес-центров Актау.

19 октября 2015 года Айтбаева сообщает Муратбаевой о возможности приобрести новорожденного мальчика. Далее – по старой схеме. Бокаева отправляется в Астану. Там, отдав Айтбаевой 800 тысяч тенге, забирает ребенка.

Женщины успели совершить всего два эпизода преступления, когда их схема была раскрыта. Теперь они обвиняются судом в совершении тяжкого уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 135 ч.2 п.п. 1, 12 и ст. 135 ч. 2 п.п. 1, 2, 12. Женщины чистосердечно признались в содеянном, что, согласно ст. 53 УК РК, является смягчающим обстоятельством. В то же время, согласно ст. 54, отягчающим признано то обстоятельство, что правонарушение совершено неоднократно, группой лиц по предварительному сговору в отношении малолетнего беспомощного лица. Следствие особо отметило активную роль в деле гражданки Муратбаевой, что также является отягчающим обстоятельством.

Все фамилии изменены, так как дело только передали на рассмотрение в суд.

Напомним, в ноябре 2016 года в Актау было вынесено судебное решение в отношении торговцев младенцами, одним из которых была сотрудница мангистауского областного перинатального центра. Злоумышленницы успели совершить несколько сделок, прежде чем были разоблачены.