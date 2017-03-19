В Брюсселе жилой дом рухнул из-за взрыва газа
Под обломками может находиться один из жильцов.
Семеро человек получили в субботу ранения, в том числе один тяжелые, в результате взрыва в жилом доме в коммуне Сен-Жиль в Брюсселе, который, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщил интернет-ресурс 7sur7. Об этом пишет РИА Новости.
По его данным, взрыв обрушил три этажа жилого здания. Под обломками может находиться один из жильцов.
Проводятся спасательные работы.
Incendie impressionnant et explosion à #saint-Gilles #barriere #1060 @lesoir@lalibrebe@RTBFinfopic.twitter.com/AhfOm7MPi1— Les Editions ADEN (@Gil_Martin_Aden) 18 марта 2017 г.
Фото © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
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