В Брюсселе жилой дом рухнул из-за взрыва газа

Под обломками может находиться один из жильцов.

Семеро человек получили в субботу ранения, в том числе один тяжелые, в результате взрыва в жилом доме в коммуне Сен-Жиль в Брюсселе, который, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщил интернет-ресурс 7sur7. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, взрыв обрушил три этажа жилого здания. Под обломками может находиться один из жильцов.

Проводятся спасательные работы.

Фото © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert