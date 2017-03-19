Ветер и осадки ожидаются в Казахстане 19 марта
19 марта 2017, 06:00
Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе местами гололед.
С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе местами гололед.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами – гололед.
В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.
В Алматы днем 1, преимущественно облачно.
В Астане днем -8°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Pixabay
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