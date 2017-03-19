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Ветер и осадки ожидаются в Казахстане 19 марта

19 марта 2017, 06:00

Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе местами гололед.


С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе местами гололед.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами – гололед.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

В Алматы днем 1, преимущественно облачно.

В Астане днем -8°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Pixabay

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