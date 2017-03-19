В Нью-Йорке стартовал вечер бокса Головкин - Джейкобс

Всего на арене Madison Square Garden пройдет семь боев.

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden стартовал вечер бокса, в главном бою которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс, передает Vesti.kz.





В андекарте пройдет шесть боев. ТВ-трансляция стартует в 8:00 по времени Астаны.





35-летний американец Мэтт МакКиней (3-2-2, 1 KO) стал соперником 19-летнего британского тяжеловеса Джея МакФарлейна (2-0, 2 КО), а 21-летнему украинцу Сергею Богачуку (2-0, 2 КО) будет противостоять 28-летний Ясмани Педросо (1-1, 1 КО).





В андеркарте вечера бокса Головкин - Джейкобс примет участие бывший чемпион WBO в среднем весе ирландец Энди Ли (34-3-1, 24 KO), соперником которого будет американец Кеандре Лезервуд (19-3-1, 12 КО).





Также в рамках этого шоу состоятся бои: Роман Гонсалес (Никарагуа, 46-0, 38 КО) - Висаксил Вангек (Таиланд, 41-4-1, 38 КО), Карлос Куадрас (Мексика, 35-1-1, 27 КО) - Давид Кармона (Мексика, 20-3-5, 8 КО), Райан Мартин (США, 17-0, 10 KO) - Брайант Круз (США, 17-1, 8 KO).







