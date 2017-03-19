В Астане ищут девушку-воровку, попавшую на видео
19 марта 2017, 06:21
На одном из видео девушка в синей куртке своровала сумку, на втором, предположительно, она же, своровала шубу.
Пользователи Казнета возмущены дерзкой девушкой из Астаны, которая ворует чужие вещи и сумки, сообщает Zakon.kz.
Кражу сумки и шубы удалось заснять на камеру видео наблюдения. Эти кадры одного, а, возможно, нескольких преступлений опубликовали на странице instavideo_kaz в Instagram.
На одном из видео девушка в синей куртке своровала сумку, на втором, предположительно, она же, своровала шубу.
Фото: скриншот
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