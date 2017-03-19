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В Астане ищут девушку-воровку, попавшую на видео

19 марта 2017, 06:21

На одном из видео девушка в синей куртке своровала сумку, на втором, предположительно, она же, своровала шубу.


Пользователи Казнета возмущены дерзкой девушкой из Астаны, которая ворует чужие вещи и сумки, сообщает Zakon.kz.

Кражу сумки и шубы удалось заснять на камеру видео наблюдения. Эти кадры одного, а, возможно, нескольких преступлений опубликовали на странице instavideo_kaz в Instagram.

На одном из видео девушка в синей куртке своровала сумку, на втором, предположительно, она же, своровала шубу.


Фото: скриншот

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