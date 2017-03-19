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Легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался в возрасте 90 лет

19 марта 2017, 06:42

Музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее.


Легенда рок-н-ролла американец Чак Берри скончался на 91-м году жизни в субботу, передает РИА Новости.

Музыкант находился дома и перестал реагировать на происходящее. На место происшествия прибыла полиция округа Сент-Чарльз, штат Миссури, но несмотря на оказанную первую помощь, мужчину не удалось спасти.

Полиция подтвердила, что скончавшийся мужчина — музыкант Чак Берри.

Его семья попросила сохранять право на приватность в период скорби.

Фото: РИА Новости

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