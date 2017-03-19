Северная Корея сообщила об испытании мощного ракетного двигателя

При этом присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как отмечается, речь идет о двигателе для ракет большой дальности. Северокорейский лидер назвал успешно проведенные испытания «новым рождением» ракетной индустрии страны. По его словам, КНДР близка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Ким Чен Ын добавил, что «весь мир скоро станет свидетелем знаменательного события».





6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В Пхеньяне сообщили, что целью испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.