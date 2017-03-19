Северная Корея сообщила об испытании мощного ракетного двигателя
19 марта 2017, 07:34
Северокорейский лидер назвал успешно проведенные испытания «новым рождением» ракетной индустрии страны.
Северная Корея произвела испытание нового мощного ракетного двигателя на военной базе Тончхан, сообщает Lenta.ru.
При этом присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Как отмечается, речь идет о двигателе для ракет большой дальности. Северокорейский лидер назвал успешно проведенные испытания «новым рождением» ракетной индустрии страны. По его словам, КНДР близка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Ким Чен Ын добавил, что «весь мир скоро станет свидетелем знаменательного события».
6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В Пхеньяне сообщили, что целью испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение властей КНДР, а госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти не исключают военных мер в отношении этой страны. Он также допустил возможность появления ядерного оружия у Японии и Южной Кореи в ответ на растущую угрозу со стороны Пхеньяна.
Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.
Фото: KCNA / Reuters
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