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Пилот показал, что происходит в кабине пилота при сложной посадке

19 марта 2017, 07:45

На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.


В сети набирает популярность видео, снятое из кабины пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре. Ролик опубликовал в Facebook командир воздушного судна авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак, передает РИА Новости.

На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.

"Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку. Вот я свою заработал именно в этот день…. Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях", — говорится в подписи к видео.

Пост собрал за два дня несколько тысяч лайков и репостов. Большинство комментаторов восхищаются мастерством летчика. Некоторые же выразили надежду, что когда они куда-то полетят в следующий раз, у них будет такой же профессиональный пилот.


Фото: скриншот


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