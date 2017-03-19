Пилот показал, что происходит в кабине пилота при сложной посадке
19 марта 2017, 07:45
На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.
В сети набирает популярность видео, снятое из кабины пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре. Ролик опубликовал в Facebook командир воздушного судна авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак, передает РИА Новости.
На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.
"Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку. Вот я свою заработал именно в этот день…. Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях", — говорится в подписи к видео.
Пост собрал за два дня несколько тысяч лайков и репостов. Большинство комментаторов восхищаются мастерством летчика. Некоторые же выразили надежду, что когда они куда-то полетят в следующий раз, у них будет такой же профессиональный пилот.
Фото: скриншот
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