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Трамп о Путине: Он точно крепкий орешек

19 марта 2017, 08:40

В оригинале он прибегнул к используемой в США идиоме tough cookie, которое в дословном переводе звучит как "твёрдое печенье".


Президент США дал свою характеристику российскому лидеру, подчеркнув, что Владимира Путина ещё предстоит узнать, сообщает Life.ru.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что его российский коллега Владимир Путин "точно крепкий орешек". Таким образом американский лидер ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал главу российского государства.

Различных людей в среде шоуменов и политиков Трамп в ходе интервью описывал в двух словах. Говоря о Путине, он заметил, что лично его не знает.

"Но он точно крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп.

В оригинале он прибегнул к используемой в США идиоме tough cookie, которое в дословном переводе звучит как "твёрдое печенье".

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

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