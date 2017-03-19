Трамп о Путине: Он точно крепкий орешек

В оригинале он прибегнул к используемой в США идиоме tough cookie, которое в дословном переводе звучит как "твёрдое печенье".

Президент США дал свою характеристику российскому лидеру, подчеркнув, что Владимира Путина ещё предстоит узнать, сообщает Life.ru.





Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что его российский коллега Владимир Путин "точно крепкий орешек". Таким образом американский лидер ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал главу российского государства.





Различных людей в среде шоуменов и политиков Трамп в ходе интервью описывал в двух словах. Говоря о Путине, он заметил, что лично его не знает.





"Но он точно крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп.





В оригинале он прибегнул к используемой в США идиоме tough cookie, которое в дословном переводе звучит как "твёрдое печенье".



