Джейкобс отказался от взвешивания НВО перед боем с Головкиным

Геннадий Головкин же выполнил все по правилам.

Чемпион мира WBA (Regular) в среднем весе Дэниэл Джейкобс не стал проходить взвешивание HBO в день боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.





«Головкин весил 170 фунтов на взвешивании НВО сегодня вечером. Джейкобс отказался взвешиваться», — написал в твиттере журналист ESPN Дэн Рафаэль.





Ранее Джейкобс отказался от утреннего взвешивания, и поэтому не сможет получить пояс IBF в случае победы над Головкиным.

Фото: Sports.kz







