Джейкобс отказался от взвешивания НВО перед боем с Головкиным
19 марта 2017, 09:16
Геннадий Головкин же выполнил все по правилам.
Чемпион мира WBA (Regular) в среднем весе Дэниэл Джейкобс не стал проходить взвешивание HBO в день боя с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
«Головкин весил 170 фунтов на взвешивании НВО сегодня вечером. Джейкобс отказался взвешиваться», — написал в твиттере журналист ESPN Дэн Рафаэль.
Ранее Джейкобс отказался от утреннего взвешивания, и поэтому не сможет получить пояс IBF в случае победы над Головкиным.
Фото: Sports.kz
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