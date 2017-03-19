В Астане в 2018 году снесут здание ЦУМа
19 марта 2017, 09:39
Также аким прокомментировал ситуацию, на которую пожаловалась жительница Астаны.
В следующем году планируется снос здания ЦУМа в Астане, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев в посте на Facebook.
"Кстати, в этом году начнётся проект, предусматривающий строительство нового здания с современным торговым комплексом на месте ЦУМа. Снос здания ЦУМа будет в следующем году", - пишет градоначальник.
Также аким прокомментировал ситуацию, на которую пожаловалась жительница Астаны, когда сотрудники торгового центра запретили покупателям выходить из здания после факта кражи.
"Согласен, это неприемлемо. Проведём воспитательную беседу с администрацией ЦУМа о недопустимости применения таких методов. Мы должны все вместе бороться за культуру обслуживания во всех городских заведениях, ресторанах, отелях , аэропорту, вокзале, сотрудников государств.служб (врачей, водителей автобуса, полиции, акимата). По каждому факту будем принимать меры, и постепенно двигаться, чтобы Астана стала самым добрым,комфортным, позитивным, гостеприимным городом в регионе. И мы станем такими. Спасибо , Юлианна за неравнодушие и сигнал", - сообщил Асет Исекешев.
Фото: Okis.ru
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