Головкин и Джейкобс вышли на ринг

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden начался долгожданный бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Zakon.kz.





Это поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе 34-летним казахстанцем Геннадием Головиным и 30-летним американцем Дэниэлом Джейкобсом, являющимся регулярным чемпионом WBA в этом же весе.





Многие спортсмены прогнозируют, что GGG первые два раунда будет изучать тактику своего соперника. После третьего-четвертого Головкин перейдет в нападение. А сам бой может закончится на шестом-седьмом раунде.





Прямая трансляция с ринга ведется на телеканалах Казахстан и Kazsport.





За день до встречи состоялась финальная церемония взвешивания перед боем казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО). Однако перед самим боем, Джейкобс отказался от этой процедуры.





Вес Головкина составил 159,6 (72,4 килограмма), вес Джейкобса — 159,8 (72,5 кг).

Фото: Sports.kz



