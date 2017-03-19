В Костанае двум фигурантам дела «чёрных риелторов» дали пожизненный срок

Преступной группой в Костанайской области был совершён ряд тяжких и особо тяжких преступлений. По делу «чёрных риелторов» проходило 8 человек. Сегодня в специализированном суде по уголовным делам Костанайской области им вынесли приговор, передаёт корреспондент alau.kz





Банда орудовала на протяжении 8 лет. Для достижения преступных намерений в 2007 году Алибаев организовал устойчивый канал поступления информации относительно имеющихся на территории Костаная и области квартир, владельцами которых являются социально неадаптированные лица, а именно инвалиды и лица злоупотребляющие спиртными напитками. Были совершены и убийства. В ОПГ состояла и женщина.





Сегодня всем членам ОПГ вынесли приговор.





Алибаев и Глушков приговорены к пожизненному сроку.





Бояркина и Кушекбаев получили по 18 лет лишения свободы в колонии особого режима.





Капустина приговорили к 10 годам лишения свободы.





Бекенов и Ковтун получили по 8 лет лишения свободы.





Игнбаева приговорили к 6 годам.





У всех осуждённых конфискуют имущество.



