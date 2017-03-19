В Костанае двум фигурантам дела «чёрных риелторов» дали пожизненный срок
19 марта 2017, 10:49
У всех осуждённых конфискуют имущество.
Преступной группой в Костанайской области был совершён ряд тяжких и особо тяжких преступлений. По делу «чёрных риелторов» проходило 8 человек. Сегодня в специализированном суде по уголовным делам Костанайской области им вынесли приговор, передаёт корреспондент alau.kz.
Банда орудовала на протяжении 8 лет. Для достижения преступных намерений в 2007 году Алибаев организовал устойчивый канал поступления информации относительно имеющихся на территории Костаная и области квартир, владельцами которых являются социально неадаптированные лица, а именно инвалиды и лица злоупотребляющие спиртными напитками. Были совершены и убийства. В ОПГ состояла и женщина.
Сегодня всем членам ОПГ вынесли приговор.
Алибаев и Глушков приговорены к пожизненному сроку.
Бояркина и Кушекбаев получили по 18 лет лишения свободы в колонии особого режима.
Капустина приговорили к 10 годам лишения свободы.
Бекенов и Ковтун получили по 8 лет лишения свободы.
Игнбаева приговорили к 6 годам.
У всех осуждённых конфискуют имущество.
Фото: Alau.kz
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